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П.Порошенко издал Указ об обеспечении проведения инаугурации Президента

17 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика
Петр Порошенко утвердил перечень мероприятий и состав оргкомитета Петр Порошенко утвердил перечень мероприятий и состав оргкомитета

Президент Украины издал Указ №228/2019 «Об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины». Как известно, инаугурация состоится 20 мая 2019 года в 10.00.

С целью надлежащей организации проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, постановляется, в частности, образовать организационный комитет по обеспечению проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Организационному комитету следует в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

МИД Украины предписано принять в установленном порядке меры по приглашению иностранных делегаций (представителей дипломатического корпуса иностранных государств) для участия в мероприятиях, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины, и решению вопросов, связанных с их пребыванием в Украине.

МВД Украины нужно принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Кабинету Министров Украины, Государственному управлению делами предписано осуществить финансовое, материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного Президента Украины.

Ознакомиться с указом Президента и составом оргкомитета из 16 лиц можно по ссылке.

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