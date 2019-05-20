Сегодня 20 мая 2019 года, 23:47

Экс-командующий Нацгвардии арестован

Суд решил на время следствия взять под стражу экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова, подозреваемого в махинациях с жильем для ведомства.

Такое решение в пятницу приняла судья Соломенского районного суда Киева Ада Педенко.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, которые просили определить размер залога в размере 11 миллионов. Судья остановилась на сумме 4,8 миллиона.

Срок действия меры пресечения — до 12 июля 2019 года.

Если Аллеров внесет залог( или кто-то сделает это за него), то экс-чиновник должен будет сдать загранпаспорта, сообщать правоохранителям о своих перемещениях и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук после заседания сообщил журналистам, что правоохранители прокомментируют решение после того, как получат его текст.

Во время заседания суда прокурор рассказал, что у дочери г-на Аллерова есть российское гражданство и она вместе с женой экс-чиновника большую часть времени проживает в Москве.

Накануне суд отпустил из-под стражи гендиректора «Укрбуд Девелопмент» Олега Майборода, также подозреваемого по делу Юрия Аллерова, якобы из-за злоупотребления следствия.