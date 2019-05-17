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АМКУ объяснил, почему приобретение ООО «БОРИС» группой «Добробут» не вредит конкуренции на рынке медпомощи

17 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины завершил рассмотрение дела о концентрации при участии компании SATUMCO LIMITED (г.Лимассол, Кипр) (группа «Добробут») и ООО «БОРИС» (г.Киев, Украина) относительно горизонтального слияния на рынке медицинской помощи в пределах города Киева. Об этом сказано на сайте АМКУ.

С целью сбора информации о влиянии концентрации на рынке был проведен опрос на официальном сайте АМКУ. В то же время были опрошены 11 конкурентов, а также учтено мнение Национальной службы здоровья Украины, ВОО «Украинская медицинская ассоциация», Министерства здравоохранения Украины, ГУ «Центр медицинской статистики Министерства здравоохранения Украины», Благотворительного фонда «Пациенты Украины» .

По результатам рассмотрения дела установлено, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Участники концентрации осуществляют деятельность по оказанию медицинских услуг, включая, в частности, медицинскую помощь (деятельность больничных учреждений, общая медицинская практика, специализированная медицинская практика), диагностические и лабораторные услуги.

«С учетом того, что основным видом деятельности участников концентрации является предоставление медицинской помощи, в то время как проведение инструментарно диагностических и лабораторных исследований является вторичным и предоставляется с целью проведения квалифицированного обследования и оказания медицинской помощи, для целей исследования заявленной концентрации товарными пределами рынке определена медицинская помощь», — заявляет АМКУ.

При этом законодательство Украины не проводит разграничения в определении медицинских услуг государственными/коммунальными учреждениями здравоохранения и частными учреждениями здравоохранения/частными предпринимателями, отметили в Комиссии.

В частности, государственные и частные учреждения предоставляют стандартизированные услуги, являются взаимозаменяемыми, а частные клиники испытывают значительную конкуренцию, в первую очередь со стороны государственных учреждений здравоохранения.

В условиях медицинской реформы, которая проводится в Украине, конкуренция между частными и государственными учреждениями пациента только усиливается, подчеркнули в антимонопольном органе.

«Совокупная доля участников концентрации на рынке медицинской помощи в пределах города Киева, по итогам 2016—2017 годов и первого полугодия 2018-го не превышает 35%. В то же время рынок медицинской помощи в пределах города Киева является высококонкурентным: участники концентрации испытывают и после осуществления концентрации продолжат испытывать значительную конкуренцию со стороны конкурентов, как крупных многопрофильных клиник, так и небольших игроков всех форм собственности», — сообщили в АМКУ о результатах проведенного исследования.

Учитывая изложенное, Комитет предоставил разрешение на приобретение компанией SATUMCO LIMITED доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «БОРИС», что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

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