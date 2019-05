Сегодня 20 мая 2019 года, 23:46

Все вузы получат летом за счет бюджета доступ к Web of Science

Все украинские вузы и научные учреждения независимо от ведомственного подчинения получат подключение к международным базам данных Scopus и Web of Science за счет средств госбюджета. Речь идет о государственных и коммунальных заведениях. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич 16 мая 2019 года во время дискуссии о развитии науки в университетах.

Соответствующую информацию публикует сайт ведомства.

«Сегодня я подписала приказ для перечисления 42 млн 989 тыс. грн на Государственную научно-техническую библиотеку (ГНТБ). Она в ближайшее время обеспечит проведение государственных закупок и заключение договоров с поставщиками баз данных с одной стороны и учреждениями с другой. Итак, все вузы и научные учреждения, имеющие статус бюджетных, в этом году будут за государственные средства подключены к базам данных Scopus и Web of Science», — отметила Лилия Гриневич.

Доступ к базам будет открыт с 1 июня на один год с возможным последующим продлением этого срока.

Министр напомнила, что в 2017 году МОН впервые обеспечило подключение за счет бюджета в Scopus и Web of Science для своих вузов и научных учреждений. Так, если доступ к Scopus получили 67 заведений, а к Web of Science — 64, то уже через год к Scopus — 135, Web of Science — 105.

«Мы видим, что в сочетании, конечно же, со многими другими факторами, это приносит свои плоды. Так, количество публикаций украинских ученых в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science, растет, и это справедливо для многих отраслей, а не только, скажем так, для «традиционно сильных» в Украине дисциплин. А это значит, что улучшается представление достижений украинской науки на мировом уровне», — отметила министр.

Она добавила, что когда учреждения МОН получили подключения, многие другие заведения, которые имеют другое ведомственное подчинение, обращались в Министерство с просьбой также предоставить им доступ. Это стало дополнительной мотивацией для МОН провести необходимые переговоры с поставщиками услуг и обеспечить подписку для всех украинских исследователей.

Чтобы получить доступ, заведению нужно подать заявку в ГНТБ. Подключиться можно будет сразу к нескольким базам, однако на каждую надо подавать отдельную заявку. Подробную информацию о процессе разместят на сайте ГНТБ.