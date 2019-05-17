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Суд запретил правительству назначать главу «Нафтогаза»

17 мая 2019 года Источник:UBR

Окружной административный суд лишил премьер-министра права назначать главу «Нафтогаза». Об этом пишет «Экономическая правда», которая имеет в распоряжении постановление суда.

В документе говорится, что постановление Кабинета Министров Украины, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления «Нафтогаза» без представления наблюдательного совета, является противоправным и недействительным.

Отмечается, что суд постановил приостановить действие отдельных пунктов постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года, в частности:

• подпункт 22 пункта 47 Устава акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины», согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления;

• подпункт 23 пункта 47 устава акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины», согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.

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