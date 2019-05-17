Правительство вводит специальную пошлину на все российские товары

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17 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

15 мая с.г. Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством экономического развития и торговли Украины прогноз экономического и социального развития Украины на 2020—2022 годы.

Прогнозные показатели на 2020—2022 годы разработаны по сценарию, который основывается на анализе развития экономики Украины в течение 2016—2018 годов, а также оценках текущей экономической ситуации и предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.

Этот сценарий является продолжением базового сценария прогноза, заложенного в государственный бюджет на 2019 год, который разработан для продолжения проведения реформ в соответствии с приоритетами, определенными в стратегических документах правительства и направленными на создание благоприятных условий для достижения Украиной устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.

«Украина получила макроэкономический прогноз на три года, который впервые станет базой для формирования трехлетнего периода бюджетной декларации в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию. Это будет способствовать эффективному воплощению реформ и приоритетам государственного финансирования: безопасности и обороны, энергоэффективности, инфраструктуры, АПК, децентрализации социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры. А еще трехлетний прогноз позволяет сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов, что положительно отразится на постепенном росте экономики Украины и доходов граждан», — комментирует показатели Степан Кубив.

Представленный в прогнозе сценарий предусматривает два варианта макроэкономических показателей на 2020—2022 годы, которые отличаются между собой уровнем интенсивности повышения социальных стандартов, от чего в свою очередь будет зависеть динамика основных макропоказателей украинской экономики на прогнозируемый период.

Согласно варианту 1 в 2020 году прогнозирует рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году — на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% — в 2021 году, 5,3% — в 2022 году.

Согласно варианту 2 в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году — на 3,6%, в 2022 году — на 3,3%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% — в 2021 году, 7% — в 2022 году.

Стоит отметить, что на период 2020—2022 годов прогнозируется дальнейшая реализация усилий в направлении расширения и диверсификации украинского экспорта через углубление внешнеэкономических отношений со странами ЕС, Азии и Африки, на фоне прогнозируемого международными финансовыми организациями устойчивого развития мировой экономики в 2020—2022 годах и сохранения умеренных цен на мировых товарных рынках украинского экспорта.

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