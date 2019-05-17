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Пять банков оштрафованы Еврокомиссией. UBS признался в сговорах

17 мая 2019 года Источник:Pravo.ru

Еврокомиссия оштрафовала пять банков на миллиард евро за картельный сговор, передает Pravo.ru.

На 1,07 млрд евро оштрафовали британские банки Barclays и RBS, американские Citigroup и JPMorgan и японский MUFG.

16 мая с.г. Еврокомиссия объявила о штрафах для пяти банков: британских Barclays и RBS, американских Citigroup и JPMorgan и японского MUFG. Их обязали выплатить 1,07 млрд евро за участие в картельных сговорах на валютном рынке в 2007—2013 годах.

Как следует из сообщения Еврокомиссии, в картелях участвовал еще один банк — швейцарский UBS, но его не оштрафовали, поскольку он рассказал о сговорах комиссии.

Всего было два картеля: в первый входили UBS, Barclays, RBS, Citigroup и JPMorgan, их оштрафовали в общей сложности на 811,1 млн евро, во второй — Barclays, RBS и MUFG (257,6 млн евро). Больше всего — 310,7 млн евро — должен выплатить Citigroup, меньше — MUFG — 69,7 млн евро.

Комиссия выяснила, что банки создали картели на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами: евро, фунтом стерлингов, иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, кронами Дании, Швеции и Норвегии. Валютные трейдеры банков обменивались конфиденциальной информацией и планами, а также координировали свои стратегии в закрытых онлайн-чатах. Участники первого сговора переписывались в трех чатах, второго — в двух. Обмен информацией позволял трейдерам принимать решения о продаже и покупке валюты.

«Сегодня мы оштрафовали Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG. Эти решения ясно показывают, что комиссия не допустит сговора в любом секторе финансовых рынков. Поведение этих банков подрывало целостность сектора в ущерб европейской экономике и потребителям», — сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

В марте Еврокомиссия также оштрафовала Nike (12,5 млн евро) и Google (1,49 млрд евро). Первую компанию наказали за запрет ретейлерам на продажу лицензионной футбольной атрибутики в другие страны Европейской экономической зоны, вторую — за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг интернет-поиска.

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