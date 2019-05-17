Сегодня 20 мая 2019 года, 23:46

Авто на еврономерах: срок растаможивания продлили до Дня независимости

Введение штрафов для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией отсрочили на три месяца. Соответствующие правки к закону одобрили 236 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады.

«Мы учли просьбу об отсрочке применения закона о штрафах за нерастаможивание «евроблях» еще на 90 дней: цифры 180 заменить цифрами 270», — заявила с трибуны парламента депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», глава налогового комитета Нина Южанина.

Таким образом, штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах заработают не через 180 дней, а через 270. Эта дата приходится на 24 августа 2019 года.

«Мне кажется, что за это время растаможится небольшое количество автомобилей. Но если их будет даже 10 или 20 тысяч, это означает, что мы в очередной раз прислушались к просьбе людей, которые об этом попросили. В связи с тем, что начался сезон весенне-летних работ, они смогут заработать средства для растаможки авто», — отметила г-жа Южанина.