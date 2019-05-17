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СМИ: выход «Народного фронта» из коалиции заблокировал роспуск парламента

17 мая 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Фракция «Народный фронт» объявила о выходе из состава парламентской коалиции. После этого председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил о прекращении деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина». Он отметил, что это «печальная новость». Прекращение существования коалиции заблокировало возможность досрочно распустить парламент, пишет «КоммерсантЪ».

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня», — объявил лидер «Народного фронта» Максим Бурбак на заседании Верховной рады (цитата по «Интерфаксу»).

Голосование по вопросу выхода состоялось утром 17 мая с.г. на заседании фракции. Как сообщает «Украинская правда», решение было принято единогласно. «Против никого не было — выходим с облегчением», — сказал собеседник издания.

В соответствии с Конституцией после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Президент сможет досрочно прекратить полномочия парламента, если новая коалиция в Верховной Раде не будет сформирована в течение месяца. Однако в данном случае распустить Верховную Раду не получится, так как до окончания срока ее полномочий останется меньше полугода. Очередные парламентские выборы должны состояться в Украине в октябре.

«Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде Украины.

Ранее советник избранного Президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский намерен инициировать роспуск Верховной Рады. До этого г-н Зеленский уже выступал за роспуск украинского парламента, так как он, по его мнению, не выполняет обещания, данные народу. Новый Президент не исключил, что это может произойти после его официального вступления в должность. Инаугурация запланирована на 20 мая 2019 года, такую дату утвердила Верховная Рада. Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

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Комментарии:»

Vitalii Dudin 20 мая 2019 года 23:25 #

Це була прикра несвідома помилка. За загальним правилом, пишемо "в Україні". Якщо пропускаємо, то нагадуйте

Порядним людям в ЮП :) 20 мая 2019 года 20:28 #

Дякую за виправлення. Але ж будь ласка, будьте пильними. Ви ж юридичний ресурс! Просто ладно там раз, два. Але ж бачу систематично!
Попередній комент відкликаю )

Невігласам ЮП 20 мая 2019 года 11:49 #

Як же ви задовбали зі своїм «на Україні»... Тьху. Непотріб. Відписка. :/

Юзьків Василь 17 мая 2019 года 12:16 #

Здається авторам статті потрібно читати уважніше закони, а ЮП бездумно цитувати текст, який не має під собою жодного законного підґрунтя.
Повноваження ВР цього скликання закінчуються не датою виборів, а першим днем роботи наступного скликання (стаття 90 Конституції).

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Поддерживаете ли вы проведение досрочных парламентских выборов?

Безусловно, нужна полная перезагрузка власти.

Да, все равно парламент не будет должным образом работать до выборов.

Для этого пока нет правовых оснований.

Незачем спешить — до плановых выборов осталось совсем немного.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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