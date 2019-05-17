Сегодня 20 мая 2019 года, 23:46

СМИ: выход «Народного фронта» из коалиции заблокировал роспуск парламента

Фракция «Народный фронт» объявила о выходе из состава парламентской коалиции. После этого председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил о прекращении деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина». Он отметил, что это «печальная новость». Прекращение существования коалиции заблокировало возможность досрочно распустить парламент, пишет «КоммерсантЪ».

«Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня», — объявил лидер «Народного фронта» Максим Бурбак на заседании Верховной рады (цитата по «Интерфаксу»).

Голосование по вопросу выхода состоялось утром 17 мая с.г. на заседании фракции. Как сообщает «Украинская правда», решение было принято единогласно. «Против никого не было — выходим с облегчением», — сказал собеседник издания.

В соответствии с Конституцией после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Президент сможет досрочно прекратить полномочия парламента, если новая коалиция в Верховной Раде не будет сформирована в течение месяца. Однако в данном случае распустить Верховную Раду не получится, так как до окончания срока ее полномочий останется меньше полугода. Очередные парламентские выборы должны состояться в Украине в октябре.

«Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде Украины.

Ранее советник избранного Президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский намерен инициировать роспуск Верховной Рады. До этого г-н Зеленский уже выступал за роспуск украинского парламента, так как он, по его мнению, не выполняет обещания, данные народу. Новый Президент не исключил, что это может произойти после его официального вступления в должность. Инаугурация запланирована на 20 мая 2019 года, такую дату утвердила Верховная Рада. Петр Порошенко подписал соответствующий указ.