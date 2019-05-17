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Суд открыл производство о запрете выезда из Украины для 180 топ-чиновников

17 мая 2019 года Источник:Юридическая Практика

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины топ-чиновников. Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Напомним: истец просит суд признать противоправным бездействие Национальной полиции Украины, выраженное в непроведении мер для обеспечения защиты нацбезопасности, непротиводействии организованной преступности лицами, которые занимают политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления. Также истец просит признать противоправным и бездействие СБУ, выраженное в непринятии всех необходимых мер для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности, сообщается на сайте ОАС Киева.

Среди третьих лиц, кроме Президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного Суда и члены ВККС. Всего — 180 третьих лиц.

Как известно, ранее суд открыл производство по иску Александра Дубинского, который также просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.

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