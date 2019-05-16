Сегодня 20 мая 2019 года, 23:47

Форум: спикеры рекомендуют занимать активную позицию в процессе противодействия рейдерству

Завершила IV Международный форум по защите бизнеса дискуссия на тему «Стратегия и тактика противодействия рейдерству». Иван Мирошниченко, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, Андрей Чорноус, инспектор Совета бизнес-омбудсмена, Кирилл Фесик, управляющий партнер АО MITRAX, Константин Рыбачковский, партнер ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», Инна Хомич, директор по правовым вопросам ООО «Нова Пошта-Центр», Андрей Семидидько, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, и Андрей Перцюх, архитектор IT Laboratory, обсудили аспекты законодательного обеспечения борьбы с рейдерством, особенности агрорейдерства в Украине, роль правоохранительной системы в рейдерских захватах и пр. Модерировал сессию Сергей Гребенюк, партнер Asters

Иван Мирошниченко рассказал о работе парламентариев в сфере противодействия рейдерству в аграрном секторе. Он сообщил, что в парламенте создано межфракционное объединение, работа которого направлена на реагирование на реальные рейдерские атаки, и на практических кейсах представил примеры работы в этой сфере.

По словам спикера, в ближайшее время должен быть проголосован законопроект №8121 во втором чтении. В частности, одно из его положений предусматривает объединение всех реестров в сфере собственности.

«В нашей стране нет определения рейдерства на законодательном уровне, но будем исходить из того, что рейдерство — это преступный захват собственности», — отметил Кирилл Фесик, приведя пример рейдерской атаки предприятия, ставшего клиентом виртуальной регистрационной службы. В ходе расследования было установлено, что виртуальная регистрационная служба находится в г.Донецке, после чего и было принято решение двигаться в рамках уголовного дела, но в этой сфере, по словам спикера, следует быть очень активным.

«Любая корпоративная война заканчивается переговорами», — резюмировал он и порекомендовал переводить дела в уголовно-правовую плоскость.

Продолжил тему уголовно-правовых аспектов защиты от рейдерства Константин Рыбачковский. «Типичная ошибка, которую допускают как заявители, так и правоохранительные органы, — неправильная квалификация преступлений, связанных с рейдерством. У нас за последние шесть лет прошло три волны пакетов антирейдерских законов. Этими документами были детализированы составы преступлений в Уголовном кодексе Украины», — обратил внимание спикер. При этом он отметил, что сегодня Уголовный кодекс содержит 23 статьи, квалифицирующие преступления как рейдерство, но ключевыми из них являются три, которые направлены на привлечение к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков. «От квалификации преступления зависит результат», — уверен эксперт.

В свою очередь Инна Хомич рассказала о механизмах распознавания первых шагов по возможному рейдерскому захвату. «Тревожными сигналами являются любые действия правоохранителей или контролеров на фоне негативных информационных сообщений», — считает спикер. Очень важно уделять повышенное внимание информационным атакам, поскольку первое, что попадает под удар агрессора, — это имидж.

Коммуникации с силовым блоком: службой безопасности, PR и юристами — также немаловажный инструмент, который позволит минимизировать риски в этой сфере.

Сергей Гребенюк, представляя следующего спикера, отметил, что сотрудничество с Советом бизнес-омбудсмена позволило улучшить коммуникацию с правоохранительными органами, в том числе в части заказных уголовных дел. Непосредственно о работе Совета в этой сфере рассказал Андрей Чорноус.

По его словам, помимо постоянного обсуждения проблемных кейсов с ключевыми государственными органами и участия в работе антирейдерской комиссии Совет оперативно реагирует на каждую обоснованную жалобу. «Мы не рассматриваем жалобы бизнеса на бизнес и жалобы, которые уже рассматриваются в судебной плоскости», — обратил внимание г-н Чорноус.

«За эти годы выработались методы структурирования и анализа ситуации в части рейдерских захватов», — обратил внимание Андрей Семидидько, говоря о работе Союза. Фактически конфликт можно описать в четырех плоскостях: силовой аспект, правовое поле или судебное, административное поле — работа с административными органами, и публичное поле, то есть участие в общественных организациях. По словам эксперта, это позволит определить слабые и сильные стороны как оппонентов, так и компании.

Завершил сессию доклад Андрея Перцюха о возможностях IT-сферы в предотвращении рейдерских атак. «Информационная безопасность касается всех уровней компании независимо от ее структуры», — подчеркнул спикер. При этом он порекомендовал не нивелировать вопросы кибербезопасности и периодически проводить аудит в этой сфере с привлечением внешних консультантов.