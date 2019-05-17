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Александр Данилюк рассказал, кому выгодна отмена национализации «ПриватБанка»

17 мая 2019 года Источник:Finclub

Отмена национализации «ПриватБанка» выгодна Петру Порошенко и Игорю Коломойскому. Об этом заявил советник избранного Президента Владимира Зеленского Александр Данилюк в ходе международной инвестиционной конференции «Game of thrones: final season?»

«Все мы понимаем последствия подобного рода судебных решений. Это и вопрос наших взаимоотношений с МВФ, и вопрос доверия к судебной системе в этой стране. Мое мнение, как участника процесса национализации, — надо следить за судебными решениями. А новой команде надо начать с судебной реформы», — сказал он.

По словам Данилюка, позиция Игоря Коломойского понятна — он защищает свои интересы. Интересы судебной системы вызывают определенные вопросы: почему так совпало, что решение судов были выгодны как уходящему Президенту, так и бывшему собственнику банка.

«Собственники продвинулись вперед по своей программе — они хотят оспорить национализацию. А уходящий Президент получил возможность критиковать власть и новую команду, как он захочет, до парламентских выборов. Выход только один — убрать эмоции и инициировать реформу судебной власти», — добавил г-н Данилюк.

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