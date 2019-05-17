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Сегодня 20 мая 2019 года, 23:46

Парламент поддержал введение должности оперативников в ГБР

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон №5395-д об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в четверг, 16 мая, передает корреспондент «РБК-Украина».

Закон поддержали 277 парламентариев.

Отметим, что действующий Закон «О Государственном бюро расследований» не предусматривал должности оперативных работников в перечне должностей ГБР. Из-за этого было невозможно объявить конкурсы и назначить оперативных работников, поэтому бюро до принятия документа работало без собственных оперативных подразделений.

Таким образом, был расширен перечень подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Документом также предусматривается введение специальных званий. Регулируется вопрос осуществления оперативно-розыскной деятельности, ношения оружия, применения специальных средств и тому подобное.

Кроме того, конкретизируется возможность финансирования ГБР в рамках международных договоров Украины или проектов международной технической помощи.

Напомним: Кабинет Министров Украины поддержал проект указа Президента о праздновании дня Государственного бюро расследований. Таким образом, правительство поддержало предложение Президента ввести новый профессиональный праздник. После подписания указа день ГБР будет отмечаться ежегодно 27 ноября.