Сегодня 20 мая 2019 года, 23:47

Языковой закон: в течение пяти лет квота телепрограмм на украинском возрастет до 90%

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» («языковой закон») ужесточает языковые квоты на радио и телевидении. Соответствующая норма прописана в тексте документа.

В частности, «языковой закон» вносит изменения в закон о телевидении и радиовещании. Таким образом, недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90% общей продолжительности передач и/или фильмов в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 (было не менее 75%).

Кроме того, местные СМИ в общем недельном объеме должны обеспечивать вещание на украинском языке не менее 80% в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 (было не менее 60%).

При этом из закона исключили пункт, который позволял использование других языков в выступлениях, интервью, комментариях, объяснениях, вопросах участников передач (кроме ведущих), либо в отдельных репликах ведущих.

Подчеркивается, что изменение квот вступает в силу через пять лет после вступления в силу «языкового закона».

Напомним: ранее сообщалось, что «языковой закон» вступит в силу через два месяца после опубликования, то есть 16 июля 2019 года. При этом отдельные его нормы отсрочены.