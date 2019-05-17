Верховный Суд разъяснил, какими являются основания для удовлетворения заявления об обеспечении доказательств.
Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».
Процессуальный механизм обеспечения доказательств, в частности, путем их истребования, предназначен для того, чтобы получить/сохранить те доказательства, по которым существуют достаточные основания полагать, что со временем они могут быть безвозвратно утеряны. Риск такой потери должен основываться на объективных фактах.
К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев заявление истца об обеспечении доказательств путем их истребования у Высшего совета правосудия.
Заявитель, в частности, отметил, что намерен обжаловать решение Высшего совета правосудия, однако по его письменному заявлению копии истребуемых документов ему не предоставили. Со ссылкой на часть 5 статьи 122 и часть 7 статьи 161 Кодекса административного судопроизводства Украины заявитель отметил, что, учитывая сжатые сроки (один месяц) обращения в суд по делу о прохождении публичной службы, необходимость приложения к исковому заявлению копии индивидуального акта он намерен обжаловать, непредоставление ВСП копий документов существенно нарушает его конституционное право на обращение в суд.
Коллегия судей пришла к выводу, что заявление об обеспечении доказательств путем истребования документов, которые просит заявитель, удовлетворению не подлежит в связи со следующим.
Верховный Суд, проанализировав положения статей 114, 115 КАС Украины в сопоставлении с требованиями заявителя, отметил, что процессуальный механизм обеспечения доказательств — это не только способ получить доказательства, касающиеся предмета доказывания и имеющие значение/необходимые для решения дела, но прежде всего способ одновременно предотвратить их вероятную потерю в будущем. Что касается последнего, то риск такой потери должен основываться на объективных фактах. Только в совокупности всех приведенных условий суд может принять меры для обеспечения доказательств.
Суд также отметил, что невозможность на дату обращения в суд получить и приобщить к иску копии акта индивидуального действия, который является предметом обжалования, служит основанием заявить одновременно с этим иском ходатайство об истребовании этих доказательств, приведя соответствующие мотивы, почему не удалось получить спорное решение самостоятельно (согласно статье 114 КАС Украины).
Определение Верховного Суда от 2 мая 2019 года доступно по ссылке.
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