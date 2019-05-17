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ВС назвал ключевое основание для удовлетворения заявления об обеспечении доказательств

Верховный Суд разъяснил, какими являются основания для удовлетворения заявления об обеспечении доказательств.

Об этом информирует портал «Судебная власть Украины».

Процессуальный механизм обеспечения доказательств, в частности, путем их истребования, предназначен для того, чтобы получить/сохранить те доказательства, по которым существуют достаточные основания полагать, что со временем они могут быть безвозвратно утеряны. Риск такой потери должен основываться на объективных фактах.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев заявление истца об обеспечении доказательств путем их истребования у Высшего совета правосудия.

Заявитель, в частности, отметил, что намерен обжаловать решение Высшего совета правосудия, однако по его письменному заявлению копии истребуемых документов ему не предоставили. Со ссылкой на часть 5 статьи 122 и часть 7 статьи 161 Кодекса административного судопроизводства Украины заявитель отметил, что, учитывая сжатые сроки (один месяц) обращения в суд по делу о прохождении публичной службы, необходимость приложения к исковому заявлению копии индивидуального акта он намерен обжаловать, непредоставление ВСП копий документов существенно нарушает его конституционное право на обращение в суд.

Коллегия судей пришла к выводу, что заявление об обеспечении доказательств путем истребования документов, которые просит заявитель, удовлетворению не подлежит в связи со следующим.

Верховный Суд, проанализировав положения статей 114, 115 КАС Украины в сопоставлении с требованиями заявителя, отметил, что процессуальный механизм обеспечения доказательств — это не только способ получить доказательства, касающиеся предмета доказывания и имеющие значение/необходимые для решения дела, но прежде всего способ одновременно предотвратить их вероятную потерю в будущем. Что касается последнего, то риск такой потери должен основываться на объективных фактах. Только в совокупности всех приведенных условий суд может принять меры для обеспечения доказательств.

Суд также отметил, что невозможность на дату обращения в суд получить и приобщить к иску копии акта индивидуального действия, который является предметом обжалования, служит основанием заявить одновременно с этим иском ходатайство об истребовании этих доказательств, приведя соответствующие мотивы, почему не удалось получить спорное решение самостоятельно (согласно статье 114 КАС Украины).

Определение Верховного Суда от 2 мая 2019 года доступно по ссылке.