Сегодня 20 мая 2019 года, 23:47

Россиян будут наказывать за «содействие санкциям»

За сбор и распространение сведений о гражданах и компаниях, находящихся под санкциями, россиянам может грозить крупный штраф или лишение свободы. Об этом сообщает Pravo.ru.

В Госдуму поступил пакет законопроектов о запрете на распространение информации, которая способствует введению санкций против России. В случае его нарушения предусматривается уголовная ответственность.

Такие поправки вносятся в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (№127-ФЗ) и главу 29 УК. В частности, их новые положения запретят распространять сведения, составляющие коммерческую, налоговую, банковскую или «иную охраняемую законом информацию» о физических и юридических лицах, находящихся под санкциями. Также нельзя будет осуществлять сбор, хранение или похищение таких сведений. Запрет наложат на их распространение в СМИ, интернете или передачу «организациям, находящимся под юрисдикцией стран, осуществляющих недружественные действия» или прямо или косвенно подконтрольных таким государствам.

В противном случае, согласно новой статье 281.1 УК («Содействие антироссийским санкциям»), нарушителей ожидает штраф от 1 млн руб. до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Свою инициативу депутат Михаил Емельянов («Справедливая Россия») объясняет тем, что к введению ограничительных мер, их ужесточению и расширению санкционных списков в США могут вернуться «при малейшем поводе». А указанные меры, по его мнению, «изменят парадигму информационного взаимодействия: бесконтрольная передача информации зарубежным контрагентам сменится на режим дозированного предоставления только необходимой и безвредной информации».