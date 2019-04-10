Сегодня 10 апреля 2019 года, 10:00

В Киеве проходит VI Международный налоговый форум

В налоговой политике Украины в последнее время наметились позитивные тенденции, обусловленные в том числе влиянием глобальных мировых трендов. Но высокое налоговое давление, непредсказуемость практики работы фискальных органов, перманентно меняющиеся законодательные правила и наличие коррупционных рисков, — все это по-прежнему остается главными сдерживающими факторами для улучшения инвестиционного климата нашего государства.

О международных тенденциях регулирования налоговых правоотношений, влиянии цифровой экономики на международное налогообложение, новых правилах валютного регулирования, Плане BEPS, перспективах реформирования Государственной фискальной службы Украины, нюансах налогового консалтинга и актуальной судебной практике в налоговых спорах, — об этом и многом другом будут говорить сегодня представители власти, бизнеса и юридического рынка в рамках традиционного ежегодного мероприятия «Юридической практики» — VI Международного налогового форума. Несменным генеральным партнером Форума является Юридическа группа EUCON, экспертным партнером мероприятия в этом году выступила юридическая компания MORIS.