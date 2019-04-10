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Власти РФ связывают большинство экстремистских преступлений с соцсетью

10 апреля 2019 года Источник:Pravo.ru

Генеральный прокурор РФ считает «ВКонтакте» причиной 75% дел об экстремизме.

В прошлом году было зарегистрировано 1265 преступлений экстремистской направленности.

Из доклада генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации следует, что в прошлом году было зарегистрировано 1265 преступлений экстремистской направленности, из которых более 80% – деяния, предусмотренные статьей 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и статьей 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК. 75% из них – пропаганда национального и расового превосходства в соцсети «ВКонтакте» (по 282-й статье), пишет ТАСС.

«Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет», – подчёркивается в докладе. В результате в IV квартале 2018 года зарегистрировано всего 4% от числа преступлений, выявленных в других кварталах года по статье 282 УК.

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