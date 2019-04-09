В правительстве обеспокоены темпами строительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ужесточение требований к застройщикам. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на его Twitter.
В частности, г-н Гройсман потребовал от Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ утвердить более жесткие требования к застройщикам о наличии социальной инфраструктуры в новых массивах.
«Жилье строится быстро, люди платят большие средства, а потом страдают. При отсутствии школ дети вынуждены учиться в три смены», – отметил г-н Гройсман.
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