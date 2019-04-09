Сегодня 09 апреля 2019 года, 17:07

LHS: о проблемных вопросах подготовительного судебного заседания рассказала судья Соломенского районного суда г.Киева М.Зелинская

Сегодняшний модуль «Передача дела в суд» завершила лекция судьи Соломенского районного суда г.Киева Марии Зелинской, которая рассказала о проблемных вопросах начального этапа судебного производства в первой инстанции — подготовительного заседания.

Подготовительное судебное заседание в судебном производстве в первой инстанции является обязательной, самостоятельной и очень важной стадией уголовного процесса, в которой суд определяет возможность назначения на законных основаниях уголовного производства к судебному рассмотрению, подчеркивает лектор. Основанием для проведения такого заседания должно быть поступление в суд одного из следующих материалов: обвинительного акта, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении от уголовной ответственности. Получив один из указанных документов, суд своим постановлением не позднее пяти дней со дня его поступления назначает подготовительное судебное заседание и поручает вызвать участников судебного производства. О таких общих правилах, которые содержатся в части 1 статьи 314 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, напомнила лектор. По ее словам, на практике указанные положения относительно пятидневного срока трактуются достаточно неоднозначно: в указанный срок судья должен только назначить подготовительное заседание или провести его? Одни судьи считают, что только назначить, другие — уже провести. Может ли судья столичного суда в условиях нынешней колоссальной нагрузки успеть в указанный срок провести подготовительное заседание?.. Однозначно не может, подчеркивает судья, добавляя, что нередко следователи или прокуроры прибегают к неким ухищрениям, например, обвинительный акт поступает в суд за несколько дней до завершения срока содержания лица под стражей, определенного следственным судьей. Получив дело в такие сроки, судья фактически лишается возможности с соблюдением законодательных правил назначить его к рассмотрению и уведомить участников процессе не позднее чем за три дня до его начала (во исполнение требований части 8 статьи 135 УПК Украины). Мария Зелинская предлагает урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, скажем, предусмотреть в положениях УПК Украины, что обвинительный акт должен быть подан в суд не позднее чем за 10 дней до окончания срока действия меры пресечения, избранной следственным судьей. Целесообразным лектор считает и законодательное урегулирование вопроса проведения подготовительного заседания путем внесения дополнений в положения части 1 статьи 314 УПК Украины, например, предусмотрев его проведение в более реальный срок — 20 дней.

В надлежащем законодательном урегулировании, по убеждению лектора, нуждается и вопрос приобщения документов к материалам уголовного производства на стадии подготовительного заседания, ведь положениями УПК Украины не установлено, о каких именно документах идет речь, регламентируются только решения, которые суд может принять на этой стадии. В связи с этим на этапе подготовительного судебного заседания участники процесса нередко пытаются предоставить любые материалы и документы, в том числе и содержащие доказательства. Кроме того, адвокаты часто заявляют ходатайства о рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействие следователя или прокурора, но на стадии подготовительного судебного заседания, как подчеркивает судья, такие жалобы по сути не рассматриваются: судья только принимает их к рассмотрению. Мария Зелинская рассказала и о других проблемных зонах подготовительного судебного рассмотрения, проиллюстрировав их конкретными практическими кейсами.