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Минюст: Россия игнорирует решения Евросуда по делу украинских моряков

09 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Россия начинает уголовные расследования в отношении захваченных в Керченском проливе украинских моряков и пытается таким образом скрыть собственные преступления против Украины. Об этом в Брюсселе заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Укринформ».

Г-н Петренко отметил, что Украина поднимает вопрос освобождения украинских моряков практически во время каждой встречи с европейскими партнерами.

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