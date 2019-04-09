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Депутат обещал за взятку повлиять на полицию

09 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Прокуратурой Киевской области совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, и Специализированной антикоррупционной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины по оперативному сопровождению Управления защиты экономики в Киевской области задержан депутат областного совета, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. долларов США за влияние на начальника следственного отдела ГУНП одного из районов с целью возврата грузового автомобиля, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.

Об этом сказано на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В настоящее время продолжаются следственные (розыскные) действия, депутат областного совета задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ему готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и в вымогательстве такой выгоды, то есть за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369-2 УК Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения.

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