Сегодня 09 апреля 2019 года, 17:07

Задержаны подозреваемые в подготовке катастрофы на ж/д

В Киевской области полиция задержана группа несовершеннолетних жителей Триполья, которые подозреваются в умышленном повреждении имущества железной дороги, а также в подготовке крушения поезда «Интерсити+». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

Сообщается, что 8 апреля с.г. дежурная по станции Триполье-Днепровское обнаружила группу подростков возле остановки Щербановка, которые забросали камнями электропоезд №6745 «Киев — Мироновка». Работники военизированной охраны железной дороги немедленно выехали на место и по горячим следам задержали несовершеннолетнюю девушку.

Во время отработки прилегающей территории сотрудники полиции задержали группу из пяти подростков 12, 16, 15 и 17 лет. Установлено, что окна в поезде Киев-Мироновка разбили двое старших ребят, жители села Триполье. Сейчас, по данным полиции, устанавливается их причастность к совершению 18 фактов правонарушений на железной дороге.

Кроме того, 24 марта 2019 года неизвестные лица на перегоне Озерный-Триполье-Днепровское разбили мачту со светофором и наложили ее на колею, по которой должен был через 15 минут проследовать поезд «Интерсити+» №738 «Запорожье — Киев». Наложение было осуществлено таким образом, что замыкание рельсового круга не произошло, то есть проходной светофор горел зеленым цветом, а на табло поездного диспетчера перегоном отображался как свободный для движения поездов.

«Только благодаря своевременному реагированию неравнодушного гражданина, который сообщил о препятствии на пути дежурному по ближайшему переезду, удалось избежать катастрофы с большим количеством жертв», — говорят в «Укрзализнице», отмечая, что в совершении данного правонарушения также подозревают подростков. Следственные действия продолжаются.