8 апреля 2019 года Высший совет правосудия завершил рассмотрение материалов о внесении Президенту Украины представления о назначении восьми судей на должности в Верховный Суд. Этот вопрос был отложен 20 марта 2019 года для проведения дополнительной проверки, сообщает портал «Судебная власть Украины».
По результатам заседания Высший совет правосудия постановил:
- внести представление Президенту Украины о назначении Евгения Краснощекова на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;
- внести представление Президенту Украины о назначении Сергея Могила на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда;
- внести представление Президенту Украины о назначении Светланы Вус на должность судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- внести представление Президенту Украины о назначении на должности судей в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда:
- Елены Губской,
- Семена Стеценко,
- Сергея Уханенко.
Высший совет правосудия принял решение отказать во внесении представления Президенту Украины о назначении на должности судей в КХС ВС Валерия Картере и в КАС ВС Татьяны Чумаченко.
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