Сегодня 09 апреля 2019 года, 17:07

ФСБ: активист «Правого сектора» занимался вербовкой в Москве

В Москве сегодня, 9 апреля 2019 года, задержали члена запрещенной в России украинской организации «Правый сектор», сообщили в ФСБ российским информагентствам. Он якобы занимался вербовкой сторонников в Москве и Подмосковье. ФСБ возбудила уголовное дело по статье УК «Организация деятельности экстремистской организации». Активист (называется его фамилия — Пирожок) уже арестован.

По версии следствия, в 2014 году задержанный вступил в «Правый сектор» под псевдонимом Роман Чирка. Он якобы создал на Украине отряд «Хорти» («Борзые») «для ведения партизанской войны против России». В январе 2018 года он прибыл в Московскую область, жил «по различным конспиративным адресам» и распространял агитматериалы «Правого сектора», пытаясь вовлечь россиян в деятельность организации. В ходе обысков по месту жительства и работы у активиста изъяли литературу, символику, обмундирование и снаряжение «Правого сектора».