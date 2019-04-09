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ГФС не смогла обжаловать отмену штрафов компании ДТЭК

09 апреля 2019 года Источник:Лига

Офису крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) не хватило денег для уплаты судебного сбора Верховному Суду (ВС). ГФС хотела отстоять штрафы и доначисления налогов компании ДТЭК «Павлоградуголь» Рината Ахметова. Об этом пишет Finbalance.

Издание отмечает, что налоговики не оплатили судебный сбор в установленный законом срок «из-за ограниченного финансирования». В связи с просрочкой ВС принял решение 1 апреля с.г. отказать ГФС в открытии кассационного производства.

95 млн штрафов и доначислений налогов наложили на ДТЭК «Павлоградуголь» по итогам проверки за 2011-2014 годы. Компания обжаловала решение ГФС в судах – все штрафы и доначисления были отменены.

Группа ДТЭК г-на Ахметова является крупнейшим поставщиком «угольной» электроэнергии в Украине. Холдинг эксплуатирует девять из 14 украинских ТЭС. Также ДТЭК контролирует более 90% экспорта электроэнергии в Венгрию. Кроме того, активно вводит в эксплуатацию электростанции из альтернативных источников энергии. «Зеленого тариф» в Украине позволяет продавать такую электроэнергию по более высоким ценам.

В декабре прошлого года Антимонопольный комитет не признал ДТЭК монополистом. Тогда комитет нашел отдельные признаки монопольного положения холдинга, но установил, что он им не злоупотребляет.

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