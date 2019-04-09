Сегодня 09 апреля 2019 года, 15:35

Евросуд присудил российскому оппозиционеру большую сумму из-за годичного домашнего ареста

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел политическим домашний арест Алексея Навального в 2014 году.

ЕСПЧ обязал Россию заплатить Навальному €20 000 компенсации морального вреда за домашний арест в 2014 году и 2665 евро в счет погашения судебных издержек. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. В нем также говорится, что введенные в отношении Навального ограничения «преследовали цель подавления политического плюрализма».

В начале 2014 года Навального поместили под домашний арест по делу о хищении в компании «Ив Роше Восток», ему также запретили пользоваться интернетом и мобильным телефоном. ЕСПЧ счел, что такие меры незаконны, так как он не пытался скрыться от следствия, а домашний арест в этом случае — нарушение статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность). Запрет на пользование связью для г-на Навального — «нарушение его свободы выражения мнения» (статьи 10 Конвенции). В действиях российских властей ЕСПЧ усмотрел также нарушение статьи 18 Конвенции, сочтя их политически мотивированными.

«Победа. Только что Европейский суд признал, что домашний арест, под которым я провел год, в 2014 году был незаконным. Нарушены статьи Конвенции по правам человека: 5 (незаконное лишение свободы), 10 (право на свободу мнения), 18 (политический мотив). Поздравляю нашу юридическую команду и всех честных людей, поддерживавших нас. Уверен, что это решение будет иметь важные последствия для тех в России, кто подвергается такому беззаконию постоянно», — написал Навальный в своём Instagram.

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд столицы признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в хищении более 31 млн руб. компаний «Ив Роше Восток» и МПК. Алексея приговорили к трем с половиной годам колонии условно, его брата — к такому же сроку в колонии общего режима. Обоих также оштрафовали на 500 000 руб. и обязали выплатить МПК более 4 млн руб.

В феврале 2015 года Мосгорсуд отменил полумиллионный штраф для Алексея Навального, а остальную часть решения суда оставил без изменений. В октябре 2017 года ЕСПЧ постановил, что дело братьев Навальных было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, и обязал Россию выплатить братьям 76 000 евро.