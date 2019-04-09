Сегодня 09 апреля 2019 года, 15:35

«Несоответствие персональных данных». Гражданин не смог забрать выигрыш в лотерею

Суд отказал жителю г.Покров Днепропетровской области во взыскании с компании «Пари Матч» 130 тыс. грн выигрыша в спортивную лотерею. Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на решение Орджоникидзевского горсуда от 28 ноября 2018 года, передает biz.liga.net.

«Пари Матч» заблокировал выигранные деньги игрока из-за «несоответствия персональных данных»: его никнейм на сайте был вымышленным именем, а покупка лотерейных билетов осуществлялась через банковскую карту, открытую на настоящее имя. Предоставив компании копии своих документов, он получил ответ, что «его счет не подлежит корректировке персональных данных».

Суд отказал игроку в удовлетворении требований, сославшись на недостаточность доказательств.

Фирма предоставила суду финансовые отчеты за 2016 и 2017 годы, согласно которым она не ведет деятельности и не получает доходов. Кроме того, компания заявила, что у нее нет лицензии на организацию и проведение лотерей и деятельности в данной сфере она не осуществляет.

Как отметил суд, между сторонами не было заключенного письменного договора. Согласно украинскому законодательству, договор мог быть и устным, но должен был иметь подтверждение в виде квитанции, чека, билета, талона и пр.

Игрок предоставил суду скриншот с веб-страницы «Пари Матч» и копию выписки по карте. Но скриншот не является надлежащим доказательством, а выписка по карте не содержит сведений о переводе денег на счет какого-либо организатора лотерей, включая «Пари Матч». Кто был получателем денег — неизвестно.