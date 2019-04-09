Сегодня 09 апреля 2019 года, 15:35

Решение относительно транзита повлияет на другие споры Украины и РФ в ВТО

Решение по делу DS512: Россия — меры в отношении транзитных перевозок, опубликованное органом по разрешению споров Всемирной торговой организации 5 апреля 2019 года, может отразиться на исходе других споров между Украиной и РФ в рамках ВТО.

По словам Алены Омельченко, партнера юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», в настоящее время в ВТО на стадии консультаций находятся еще два связанных дела.

«В деле DS512 третейская группа органа по разрешению споров ВТО установила, что ситуация, сложившаяся между Украиной и РФ, носит характер «чрезвычайного обстоятельства в международных отношениях», отметив, что мировая общественность признала наличие элементов вооруженного конфликта в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №A/RES/71/205 от 19.12.2016. Данная характеристика позволяет России ссылаться на существенные интересы безопасности при введении ограничений. На тех же основаниях могут быть отклонены требования Украины в деле DS532, являющемся логическим продолжением рассмотренного дела по транзиту.

В то же время высока вероятность, что также отклонят и требования России в деле DS525.

Возможно, упомянутые споры останутся на стадии консультаций без создания третейской группы для их дальнейшего рассмотрения, и стороны будут продолжать беспрепятственное применение ограничительных мер во взаимной торговле».

В деле DS532: Россия — меры, касающиеся ввоза и транзита некоторых украинских товаров, рассматриваются запрет импорта и транзита из Украины соковых продуктов и меры, влияющие на торговлю пивом, кондитерскими изделиями, обоями и аналогичными настенными покрытиями.

В инициированном Россией деле DS525: Украина — меры, касающиеся торговли товарами и услугами, оспариваются меры, которые были установлены Указом Президента Украины от 15.03.2017 №63/17 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15.03.2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» и ряда законов и подзаконных актов, а также постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации». Запрет на импорт из России охватывает ряд категорий пищевых продуктов (в частности, мясные продукты, молочные продукты, рыбные продукты, кондитерские изделия, чай, картофельные продукты, такие как чипсы и т.д.), спиртные напитки и пиво, сигареты, железнодорожное и трамвайное оборудование, дизель-электрические локомотивы, октанол, хлористый калий, моющие средства, некоторые сельскохозяйственные химикаты, некоторые продукты растительного происхождения и т.д. Другой оспариваемый пункт — Закон Украины от 8 декабря 2016 года №1780-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания», который запрещает ввоз и распространение печатных материалов российского происхождения (за исключением материалов, утвержденных Министерством информации).