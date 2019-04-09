Сегодня 09 апреля 2019 года, 14:03

НАБУ проводит обыски в ГСА, но учреждение работает в обычном режиме

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в здании Государственной судебной администрации. Об этом «Украинским новостям» сообщил источник в Нацбюро. По его словам, следственные мероприятия проводятся в рамках дела о закупке оборудования для судей.

Как удалось уточнить в пресс-службе ГСА, в помещении действительно проводятся следственные действия. Однако что стало их причиной и сколько они продлятся, в ведомстве не сказали. Якобы никаких официальных письменных документов представители НАБУ не предъявляли.

Также в приемной одного из заместителей председателя ГСА отметили, что в настоящее время в Администрации проводится совещание.

Собеседники заверили «ЮП», что на работе ГСА проведение следственных действий никоим образом не сказалось.