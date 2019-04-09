НАБУ проводит обыски в ГСА, но учреждение работает в обычном режиме

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыск в здании Государственной судебной администрации. Об этом «Украинским новостям» сообщил источник в Нацбюро. По его словам, следственные мероприятия проводятся в рамках дела о закупке оборудования для судей.
Как удалось уточнить в пресс-службе ГСА, в помещении действительно проводятся следственные действия. Однако что стало их причиной и сколько они продлятся, в ведомстве не сказали. Якобы никаких официальных письменных документов представители НАБУ не предъявляли.
Также в приемной одного из заместителей председателя ГСА отметили, что в настоящее время в Администрации проводится совещание.
Собеседники заверили «ЮП», что на работе ГСА проведение следственных действий никоим образом не сказалось.
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