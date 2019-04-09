12-13 апреля с.г. состоится заседание Совета адвокатов Украины в Днепропетровской области.
В проект повестки дня заседания включены традиционные вопросы о деятельности НААУ и функционирования ЕРАУ. Совет адвокатов Украины также рассмотрит обращение адвокатов относительно:
• представительства адвокатом интересов клиента в судах в контексте адвокатской монополии, в том числе и относительно соединения трудовых отношений (заместителя генерального директора, начальника юридического отдела, заместителя начальника юридического отдела государственного предприятия) с адвокатской деятельностью;
• ориентировочного размера адвокатского гонорара за представление интересов государственного органа в судах различных инстанций на 1 января 2020 года.
Ряд обращений касаются особенностей деятельности адвокатских объединений, удостоверения документов адвокатом, других вопросов практической адвокатской деятельности.
САУ также рассмотрит коллективную жалобу адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь в Харьковской области, от 25 июля 2018 года.
Будет рассмотрен вопрос о необходимости установления и утверждения минимального размера выплат на оплату услуг адвоката по предоставлению профессиональной правовой (юридической) помощи.
Кроме того, обсуждение коснется разработки предложений в сфере юридического (практического) образования к паспорту специальности 081 «Право».
Отдельно участники уделят время вопросу рейтингования участников публичных закупок профессиональной юридической (правовой) помощи.
Специальная временная комиссия, созданная САУ в декабре 2018 года, доложит о результатах исследования ситуации отстранения адвоката Натальи Целовальниченко от практики в ЕСПЧ.
САУ также обсудит вопросы проведения отборочных соревнований по футболу среди адвокатов Украины «Кубок UNBA 2019» и участия сборной команды НААУ в Чемпионате мира Eurolawyers 2019.
Место проведения: конференц-зал комплекса GOODZONE, по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Песчанка, ул. Чкалова, 70.
Подробнее о повестке дня можно узнать по ссылке.
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