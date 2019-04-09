Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 апреля 2019 года, 14:03

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Совет адвокатов Украины соберется в Днепропетровской области

09 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

12-13 апреля с.г. состоится заседание Совета адвокатов Украины в Днепропетровской области.

В проект повестки дня заседания включены традиционные вопросы о деятельности НААУ и функционирования ЕРАУ. Совет адвокатов Украины также рассмотрит обращение адвокатов относительно:

• представительства адвокатом интересов клиента в судах в контексте адвокатской монополии, в том числе и относительно соединения трудовых отношений (заместителя генерального директора, начальника юридического отдела, заместителя начальника юридического отдела государственного предприятия) с адвокатской деятельностью;

• ориентировочного размера адвокатского гонорара за представление интересов государственного органа в судах различных инстанций на 1 января 2020 года.

Ряд обращений касаются особенностей деятельности адвокатских объединений, удостоверения документов адвокатом, других вопросов практической адвокатской деятельности.

САУ также рассмотрит коллективную жалобу адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь в Харьковской области, от 25 июля 2018 года.

Будет рассмотрен вопрос о необходимости установления и утверждения минимального размера выплат на оплату услуг адвоката по предоставлению профессиональной правовой (юридической) помощи.

Кроме того, обсуждение коснется разработки предложений в сфере юридического (практического) образования к паспорту специальности 081 «Право».

Отдельно участники уделят время вопросу рейтингования участников публичных закупок профессиональной юридической (правовой) помощи.

Специальная временная комиссия, созданная САУ в декабре 2018 года, доложит о результатах исследования ситуации отстранения адвоката Натальи Целовальниченко от практики в ЕСПЧ.

САУ также обсудит вопросы проведения отборочных соревнований по футболу среди адвокатов Украины «Кубок UNBA 2019» и участия сборной команды НААУ в Чемпионате мира Eurolawyers 2019.

Место проведения: конференц-зал комплекса GOODZONE, по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Песчанка, ул. Чкалова, 70.

Подробнее о повестке дня можно узнать по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1110) от 02/04/19 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 14 (1110)
Государство и юристы

Вывод за рамки

Отрасли практики

Пойти на принцип

РЕПОРТАЖ

Оправдательный разговор

Судебная практика

Болеутомляющее средство

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?

Положительно, я за здоровые отношения в коллективе.

Не думаю, что введение ответственности поспособствует борьбе с этой проблемой.

Не считаю моббинг чем-то глобальным и заслуживающим внимания.

А что это?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

V Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование - 2019»

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ PRAVO GARANT ПРОВЕЛА РЕБРЕНДИНГ

ХІ Школа по хозяйственному праву и процессу

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом