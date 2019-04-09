Сегодня 09 апреля 2019 года, 14:03

Слушатели LHS ознакомились с успешными кейсами адвокатов по закрытию уголовного производства без передачи материалов в суд

Нынешняя неделя в Lеgal High School посвящена проблематике уголовного процесса — обвинительному акту и подготовительному заседанию. Сегодняшний модуль «Передача дела в суд» открыла лекция адвоката Сергея Ярошенко, который рассказал об успешных кейсах адвокатов по закрытию уголовного производства без передачи материалов в суд.

«Без знания скучной теории не будет успешной практики», — подчеркивает лектор, напоминая о нюансах законодательного регулирования вопросов окончания досудебного расследования. Согласно положениям статьи 283 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, лицо имеет право на рассмотрение обвинения против него в суде в кратчайшие сроки или на его прекращение путем закрытия производства. Прокурор обязан (!) в кратчайший срок после сообщения лицу о подозрении осуществить одно из следующих действий: закрыть уголовное производство; обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера. Сведения об окончании досудебного расследования, как отмечалось, вносятся прокурором в Единый реестр досудебных расследований. «В случае если лицу не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такое лицо подлежит немедленному освобождению», — обращает внимание слушателей LHS Сергей Ярошенко, напоминая, что привлечение к уголовной ответственности — стадия уголовного судопроизводства, которая начинается с момента сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного преступления.

Спикер детально проанализировал законодательные основания для закрытия уголовного производства, которые содержатся в части 1 статьи 284 УПК Украины. Одно из оснований — вступление в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом, — г-н Ярошенко проиллюстрировал недавним примером: решением Конституционного Суда Украины о признании неконституционной статьи 368-2Уголовного кодекса (УК) Украины, после принятия которого такое преступление, как незаконное обогащение, было фактически декриминализировано, а уголовные производства, которые находились в производстве НАБУ и САП, закрыты. При этом лектор акцентировал внимание на необходимости разделять случаи, когда уголовное производство может быть закрыто на этапе досудебного расследования, а когда — только судом. Сергей Ярошенко отмечает, что адвокаты также должны разграничивать предусмотренные УК Украины случаи: когда речь идет об освобождении от уголовной ответственности, а когда, согласно положениям УК Украины, такое освобождение вообще невозможно. Например, в случаях малозначительности деяния (часть 2 статьи 11), совершения деяния в состоянии невменяемости (часть 2 статьи 19), недостижения лицом возраста уголовной ответственности (статья 22), наличия обстоятельств, исключающих преступность деяния (глава VIII Общей части), а также в случае, если лицо не подлежит уголовной ответственности (часть 2 статьи 385, часть 2 статьи 396). «Освобождение от уголовной ответственности нужно отделять и от освобождения осужденного от наказания и отбывания наказания на основании норм главы XII или статей 104, 105, 107 Общей части УК Украины», — говорит лектор.

Второй блок своей лекции Сергей Ярошенко посвятил анализу успешных кейсов — уголовных производств, которые были закрыты без передачи материалов в суд. Он рассказал о нюансах «дела по захвату офисных помещений», «дела Службы безопасности Украины» (о нарушении порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), «дела о продаже спортивного питания за криптовалюту», «дела врачей и поставщиков лекарственных средств», «дела дальнобойщика, а также «дела невнимательного водителя» и т.д. Во всех этих делах следователем или прокурором было вынесено постановление о закрытии уголовного производства — спикер рассказал, что для этого было сделано стороной защиты.