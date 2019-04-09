Сегодня 09 апреля 2019 года, 12:30

Президент считает, что закон об импичменте нужен

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждению для выработки сбалансированного документа.

Об этом Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Я абсолютно уверен в том, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу и этот закон надо принимать как ответственность Президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления. Я готов делегировать своих представителей, обсудить и принимать уже сбалансированную компромиссную версию», — сказал он.

Порошенко добавил, что за 23 года, с момента принятия Конституции Украины, он является первым Президентом, который готов говорить об импичменте.