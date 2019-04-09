Сегодня 09 апреля 2019 года, 12:30

Суд: Гоструда не может проверять бизнес на основании анонимных записок

Законом не предоставлено Гоструда право рассматривать анонимные обращения граждан и использовать их в качестве основания для проведения инспекционного посещения.

На этот момент обратил внимание Закарпатский окружной административный суд в решении по делу №260/1131/18.

В ходе рассмотрения дела установлено, что во время инспекционного посещения в магазине ФЛП привлекала к работе в качестве продавца своего мужа, без заключения с ним трудового договора. В объяснении, приобщенному к акту инспекционного посещения, он указал, что помогает жене, когда ее нет на месте.

Вместе с тем судом установлено, что инспекционное посещение истца назначено на основании анонимного обращения неизвестного лица в Гоструда о возможном использовании труда незарегистрированных лиц.

Материалы инспекционного посещения не содержат никаких обращений граждан, и из содержания докладной записки следует, что информация о возможном использовании ФЛП наемных работников без оформления трудовых договоров получена из анонимных источников, что противоречит предписаниям закона.

Поскольку законодательством Украины закреплено, что обращения граждан, из которых невозможно установить авторство (анонимные), рассмотрению не подлежат, а соответственно, на информацию, полученную из таких обращений, установлено ограничение.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о нарушении ответчиком требований Порядка №295 о наличии законных оснований для проведения инспекционного посещения истца.

Поэтому суд считает ошибочным утверждение Гоструда о подтверждении актом инспекционного посещения факта использования ФЛП наемного работника без оформления трудового договора, поскольку инспекционное посещение проведено с нарушением требований закона, соответственно, данный акт не может подтверждать факт выполнения частным лицом трудовых функций для ФЛП.