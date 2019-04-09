Сегодня 09 апреля 2019 года, 12:30

Премьер назвал стратегической целью КМУ уменьшение госдолга до 50,5%

Премьер-министр Владимир Гройсман считает стратегической целью правительства дальнейшее снижение доли государственного долга Украины относительно ВВП.

«Этот год и последующие два года — очень сложные с точки зрения обслуживания и выплаты (госдолга — ред.). Но у нас есть профессиональные подходы к планированию, в частности к стратегическому бюджетному планированию. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы доля долга (относительно ВВП) снижалась. Это наша стратегическая цель… это ключ к стабильности экономики и ее поступательному развитию», — сказал он на заседании стратегического комитета правительства.

Отмечается, что с 2016 года объем госдолга стабильно снижается и сегодня достиг «безопасной границы».

Ориентир — снижение доли госдолга до 50,5% в 2019 году и до 41,4% в последующие годы, а также максимальное использование «дешевых и длинных» заимствований.