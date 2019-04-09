Премьер назвал стратегической целью КМУ уменьшение госдолга до 50,5%

Премьер-министр Владимир Гройсман считает стратегической целью правительства дальнейшее снижение доли государственного долга Украины относительно ВВП.
«Этот год и последующие два года — очень сложные с точки зрения обслуживания и выплаты (госдолга — ред.). Но у нас есть профессиональные подходы к планированию, в частности к стратегическому бюджетному планированию. Нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы доля долга (относительно ВВП) снижалась. Это наша стратегическая цель… это ключ к стабильности экономики и ее поступательному развитию», — сказал он на заседании стратегического комитета правительства.
Отмечается, что с 2016 года объем госдолга стабильно снижается и сегодня достиг «безопасной границы».
Ориентир — снижение доли госдолга до 50,5% в 2019 году и до 41,4% в последующие годы, а также максимальное использование «дешевых и длинных» заимствований.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ PRAVOGARANTПРОВЕЛА РЕБРЕНДИНГ
ХІ Школа по хозяйственному праву и процессу
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: