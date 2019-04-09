Сегодня 09 апреля 2019 года, 10:55

На постсоветском пространстве восстанавливают смертную казнь

Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект, который вводит высшую меру наказания для распространителей наркотиков. Теперь за оборот наркотических средств в особо крупном размере преступникам может грозить пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. На само исполнение наказания в виде смертной казни в Абхазии действует мораторий, его ввели в 1993 году.

Сейчас из бывших советских стран смертную казнь проводят только в Беларуси.

За ужесточение наказания наркодилерам парламент Абхазии проголосовал единогласно. Помимо значительного увеличения штрафов нарушителям грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Осужденные за незаконный оборот наркотических веществ в особо крупном размере также не подлежат помилованию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Народного собрания.