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Правительство одобрило порядок проверки на полиграфе

09 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Кабинет Министров Украины 8 апреля с.г. одобрил введение дополнительных мер для выявления коррупции на государственных предприятиях и в акционерных обществах с долей государства более 50%. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство одобрило доработанный план реформирования ОПК и повышения уровня прозрачности выполнения оборонного госзаказа.

«Кабинет Министров Украины одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна «Укроборонпром» и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%. Речь идет, в частности, о возможности использования специальных устройств — полиграфов — для проведения таких проверок», — говорится в сообщении КМУ.

Согласно плану предлагается привлечение специалистов стран-партнеров Украины к работе наблюдательного совета «Укроборонпрома», проведение ревизии структуры оборонно-промышленного комплекса, аудит концерна с участием международных экспертов.

Напомним: в начале апреля Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с секретарем СНБО Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна «Укроборонпром».

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