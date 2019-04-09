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Ликвидация известного банка продлена на год

09 апреля 2019 года Источник:Finclub

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию неплатежеспособного «Дельта Банка».

«Принято решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «Дельта Банк» сроком на один год с 5 октября 2019 года до 4 октября 2020 года включительно», — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора «Дельта Банка» Владислава Кадырова.

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