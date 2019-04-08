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Кто претендует на два кресла члена ВСП по президентской квоте?

08 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

На официальном сайте представительства Президента Украины появилась информации относительно кандидатов, определенных Конкурсной комиссией по результатам собеседований, в отношении которых проводится специальная проверка.

В списке претендентов четыре кандидата:

- Андрей Василенко, нынешний член Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ранее он претендовал на кресло члена ВСП по квоте ученых-юристов);

- Константин Красовский, руководитель Главного департамента правовой политики Администрации Президента Украины, секретарь Совета по вопросам судебной реформы;

- Михаил Исаков, адвокат;

- Александр Сасевич, судья Львовского окружного административного суда.

Отметим, что изначально на две вакансии в составе Высшего совета правосудия по квоте главы государства, которые должны образоваться уже в конце апреля с.г., претендовали 14 кандидатов. Ознакомиться со списком всех претендентов и их материалами можно по ссылке.

Напомним, что Положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении членов ВСП было утверждено 11 марта с.г.

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