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Эксперты предлагают ввести специализацию прокуроров в зависимости от видов преступлений

08 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в ИА «Укринформ» состоялся круглый стол на тему «Современная модель реформирования прокуратуры в Украине».

Участники: Богдан Горбань — эксперт по юридическим вопросам, модератор; Роман Мазурик — прокурор, экс-руководитель Запорожской местной прокуратуры №2; Алексей Шевчук — адвокат, адвокатское объединение Barristers; Владимир Петраковский — менеджер группы «Реформа органов правопорядка» РПР; Антон Столетний — юрист, доктор юридических наук; Злата Симоненко — адвокат, член Совета общественного контроля НАБУ; Юрий Севрук — проректор Академии прокуратуры.

По мнению экспертов, специализация прокуроров на отдельных видах преступлений будет способствовать персонификации ответственности за ход расследования уголовных дел.

«Мы не знаем, кто из прокуроров и за что отвечает. Должна быть специализация и персональная ответственность прокурора, чтобы бизнес или лицо знали, с кем им коммуницировать. А не так, что прокурор занимается одновременно убийствами, налоговыми преступлениями и преступлениями в IT-сфере», — сказала член Совета общественного контроля НАБУ адвокат Злата Симоненко.

В то же время юрист и доктор юридических наук Антон Столетний отметил, что сейчас процессуальный надзор за расследованием уголовных дел в Службе безопасности, Нацполиции и Государственном бюро расследований осуществляют отдельные управления в Генпрокуратуре.

«Система функционирует таким образом, что любой прокурор из указанных управлений может осуществлять процессуальное руководство в любом уголовном деле. Модель, которую мы предлагаем создать, предусматривает предметный принцип. Например, бюджетная сфера: какой бы правоохранительный орган ни выявил нарушения в бюджетной сфере, он может обратиться к управлению прокуратуры, которое осуществляет процессуальное руководство только в этих делах», — сказал он.

По словам прокурора и экс-руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика, сегодня распространена практика, когда по факту одного преступления могут расследоваться уголовные дела в различных силовых ведомствах, а прокуроры об этом не знают.

Эксперты отмечают, что для введения специализации прокуроров не нужно вносить изменения в законодательство — достаточно лишь приказа Генпрокурора об изменении штатной структуры работников прокуратуры. А для начала предлагаемые изменения можно испытать в одной из областей как пилотный проект.

«Как только появится предусмотренное законодательством право обжаловать подследственность и это не будет зависеть от Генпрокурора, то сразу коррупционные вопросы будут исключены», — заявил адвокат Алексей Шевчук. Также, по его словам, «когда хоть один прокурор сядет, то можно будет говорить об уменьшении коррупционной составляющей в течение пяти-десяти лет». Ныне коррупционная составляющая проявляется в избирательном расследовании и избирательном нерасследовании дел.

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