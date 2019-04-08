Сегодня 08 апреля 2019 года, 17:54

Практика САП относительно дел, производства по которым закрыты после досудебного расследования, — в фокусе внимания Игоря Семака, лектора LHS

Игорь Семак, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры, в ходе лекции в LHS рассказал, какие основания для закрытия уголовного производства применяются САП на практике. Так, в практике САП уголовные производства закрываются на основании пункта 2 части 1 статьи 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения). Применяется в ходе расследования также основание, предусмотренное пунктом 9-1 части 1 статьи 284 УПК Украины (существует неотмененное постановление о закрытии).

Лектор подчеркнул, что закрытие производства после сообщения о подозрении происходит на основании пункта 3 части 1 статьи 284 УПК Украины (исчерпание возможностей получения доказательств) в исключительных случаях и в практике САП почти не происходит, поскольку может трактоваться как признание безосновательности привлечения к уголовной ответственности (пример — дело «рюкзаков Авакова»).

Спикер сообщил, что САП руководствуется такими критериями определения целесообразности закрытия производства, как сложность доказывания состава преступления, перспективы обжалования решения о закрытии, объем ресурсов, затраченных в ходе расследования, возможность использования расследования для получения доказательств или решения других задач для другого производства.

Далее лектор затронул вопрос, в каких случаях возможна передача уголовного производства. Так, передача производства для осуществления досудебного расследования другому органу происходит, как правило, при трех условиях: производство не подследственно НАБУ по закону (передача производств, подследственных НАБУ, другому органу расследования прямо запрещена ч. 5 ст. 36 УПК); производство не имеет значения для расследований НАБУ; производство в любом случае не является перспективным и общественно значимым.

На практике производства в делах НАБУ-САП закрываются до сообщения о подозрении, поэтому формально решение принимает детектив, однако в любом случае это решение заранее соглашается с прокурором (должно согласовываться с учетом полномочий прокурора по отмене постановления детектива о закрытии).

Лектор обратил внимание, что при определении достаточности оснований для закрытия учитывается риск обжалования постановления о закрытии и судебная практика по рассмотрению таких жалоб. Так, согласно части 6 статьи 284, пункту 3 части 1 статьи 303 УПК Украины постановление детектива о закрытии производства может быть обжаловано следственному судье. Общая черта практики рассмотрения таких жалоб (относительно основания, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины) — необходимость не только наличия оснований для закрытия, как сформулировано в законе, но и определенный уровень полноты расследования, со ссылкой на задачи уголовного производства (статья 2 УПК Украины). Как пример лектор привел отмену постановления о прекращении производства по делу Насирова.

Такой подход противоречит пониманию закона, в т.ч. статьи 2 УПК Украины, ведь суд заставляет орган досудебного расследования продолжать следствие, в частности, путем ограничения прав, при отсутствии минимальных оснований считать, что было совершено соответствующее преступление, убежден Игорь Семак.

Лектор также рассказал об апелляционном обжаловании постановления суда с обязательством о закрытии. Еще до принятия пункта 11 части 1 статьи 303 УПК Украины случались попытки заставлять сторону обвинения закрывать производства по ходатайству о закрытии — обжалование результатов его рассмотрения на основании пункта 1 части 1 статьи 303 УПК Украины: обязательства детектива или прокурора со ссылкой на статью 28 УПК Украины (разумные сроки) в течение определенного срока завершить расследование по статье 283 УПК Украины. В практике САП такие решения следственных судей успешно оспаривались в апелляционном порядке и отменялись апелляционным судом, сообщил спикер.

Игорь Семак обратил внимание и на отмену постановления детектива о закрытии. В случае если закрытие производства не было согласовано детективом с прокурором, вероятность отмены такого постановления (с обоснованием — из-за неполноты установления релевантных обстоятельств) является высокой, отметил лектор.

Закрытие производств по делам НАБУ-САП происходит на стадии сообщения о подозрении в случае отсутствия практической необходимости в дальнейшем расследовании, а закрытие производств, открытых по заявлениям, — после выполнения объема минимально необходимых процессуальных действий, резюмировал Игорь Семак.