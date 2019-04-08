Сегодня 08 апреля 2019 года, 19:26

Украина может подать апелляцию на решение по транзитному спору с РФ

Решение третейской группы органа по разрешению споров Всемирной торговой организации по транзитному спору Украины и РФ, опубликованное 5 апреля 2019 года, может быть пересмотрено Постоянным апелляционным органом ВТО.

По словам Алены Омельченко, партнера юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры», такая возможность заложена в самом решении:

«Третейская группа рассмотрела требования Украины и дала им оценку. Это имеет особое значение в свете того, что Постоянный апелляционный орган ВТО ограничен лишь вопросами права, рассмотренными в отчете третейской группы, и юридическим толкованием, данным третейской группой. Фактически без анализа, проведенного группой, Украина лишилась бы возможности оспорить решение по сути».

Напомним, что с 1 июля 2016 года Российская Федерация запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции и товаров, облагаемых более чем нулевой таможенной пошлиной согласно Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, предназначенных для получателей из Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Впоследствии аналогичные ограничения стали применяться в отношении украинских товаров, предназначенных для Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Процедуру, которая в исключительном порядке разрешает транзит этих товаров, пока ни разу не удалось реализовать.

14 сентября 2016 года Украина запросила консультации с РФ в связи со множеством ограничений транзитных перевозок, а 9 февраля 2017 года обратилась в орган по разрешению споров ВТО с просьбой о создании третейской группы для рассмотрения дела.

Проанализировав обстоятельства дела, третейская группа установила, что действия России соответствуют всем требованиям для применения ограничений по соображениям безопасности, и следовательно, Россия не нарушала обязательств, принятых при вступлении в ВТО.

В то же время третейская группа в своем докладе установила ряд ограничений, указав, что применение нормы не может зависеть лишь от воли одной стороны: чрезвычайная ситуация должна быть связана с интересами обороны или поддержания порядка, сроки применения мер должны соответствовать продолжительности чрезвычайной ситуации, а понятие «существенные интересы национальной безопасности» относится лишь к защите населения и территории от внешней угрозы либо к поддержанию законности и порядка. Важнейшим принципом для применяющей стороны является добросовестность, понимаемая как направленность мер на защиту интересов безопасности, а не на избегание обязательств в сфере торговли.