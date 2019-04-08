Сегодня 08 апреля 2019 года, 17:54

LHS: ознакомление с материалами досудебного следствия и открытие материалов защиты — тема лекции Татьяны Поповской, адвоката Asters

Первый модуль «Завершение досудебного расследования. Обвинительный акт» открыла адвокат Asters Татьяна Поповская, сфокусировавшись на проверке соблюдения статей 290–291 УПК Украины.

Новацией института открытия материалов является то, что открыть доказательства должна также и сторона защиты. Такое требование соответствует принципам состязательности и равенства сторон, считает Татьяна Поповская.

В ходе лекции спикер проанализировала статью 290 УПК Украины (открытие материалов другой стороне). Так, часть первая статьи 290 гласит: «Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, прокурор или следователь по его поручению обязан сообщить подозреваемому, его защитнику, законному представителю и защитнику лица, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера, о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования». Лектор обратила внимание на круг лиц, которые имеют право открыть материалы производства: это прокурор или следователь по поручению прокурора. При отсутствии такого поручения у следователя сторона защиты может говорить об открытии материалов неуполномоченным лицом. Также формулировка завершения досудебного расследования означает, что прокурор уже не будет собирать доказательства, и если будут представлены доказательства, собранные после открытия материалов, вы имеете право говорить о недопустимости таких доказательств и превышении полномочий прокурором, подчеркнула Татьяна Поповская.

Далее лектор обратила внимание на часть 2 статьи 290 УПК Украины: «Прокурор или следователь по его поручению обязан предоставить доступ к материалам досудебного расследования, имеющимся в его распоряжении, в том числе любые доказательства, которые сами по себе или в совокупности с другими доказательствами могут быть использованы для доказательства невиновности, меньшей степени виновности обвиняемого или способствовать смягчению наказания».

Вы имеете право ознакомиться со всем объемом документов и материалов (в том числе и с материалами, которые оправдывают обвиняемого), в противном случае вы имеете право говорить, что следователь не открыл материалы дела, подчеркнула Татьяна Поповская.

Как следует из положений частей 3 и 4 данной нормы, прокурор или следователь по его поручению обязан предоставить доступ и возможность скопировать или отобразить соответствующим образом любые вещественные доказательства или их части, документы или копии с них, а также предоставить доступ к помещению или к месту, если они находятся во владении или под контролем государства, и прокурор намерен использовать сведения, содержащиеся в них, в качестве доказательств в суде. Предоставление доступа к материалам включает в себя возможность делать копии материалов.

Во время ознакомления с документами вы имеете право любым образом отображать эти материалы, отметила лектор. Она остановилась на проблеме копирования материалов НСРД, поскольку статья 254 УПК запрещает их копирование, а статья 290, наоборот, обязывает прокурора предоставить такую возможность. Спикер обратила внимание на судебную практику по этому вопросу. Татьяна Поповская рекомендует защитникам более качественно и аргументированно составлять соответствующие ходатайства о раскрытии материалов и просить следователя предоставить стороне защиты с соблюдением требований статьи 290 УПК Украины доступ к материалам уголовного производства путем предоставления возможности с помощью технических средств сделать отображение с сохранением на соответствующем носителе информации (USB) документов и сведений, которые содержатся в них и являются материалами негласных следственных розыскных действий (или предоставить стороне защиты с соблюдением требований статьи 290 УПК Украины возможность ознакомиться с материалами уголовного производства с применением при этом технических средств: фотоаппарата, телефона).

Что касается ознакомления с материалами негласных розыскных следственных действий (НРСД), то следует помнить, что частью доказательств НРСД являются основания для их проведения. Так, прокурор должен предоставить документы, подтверждающие необходимость проведения НСРД, вместе с материалами, полученными в результате проведения негласных следственно-розыскных действий, отметила Татьяна Поповская.

Слушатели также обсудили вопросы, касающиеся установления сроков для ознакомления с материалами производства, возможности его определения решением следственного судьи и последствий неустановления сроков для ознакомления.

Также Татьяна Поповская остановилась на возможности раскрытия сторонами дополнительных материалов, полученных до или во время судебного рассмотрения, представив способы фиксации данного процесса. Спикер также акцентировала внимание на том, что если стороны не осуществят раскрытие материалов, суд не вправе признать сведения, которые в них содержатся, доказательствами. В завершение лекции г-жа Поповская проанализировала нюансы раскрытия материалов НСРД, судебную практику по этому вопросу, а также особенности раскрытия показаний свидетелей.