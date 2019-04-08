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Губернатор Одесской области назвал указ Президента «странным документом»

08 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Указ Президента Петра Порошенко об отстранении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) является превышением президентских полномочий. Об этом г-н Степанов заявил на брифинге, передает корреспондент «РБК-Украина».

Максим Степанов, в частности, прокомментировал информацию о том, что он якобы подал заявление об увольнении.

«Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений не писал и писать не планирует», — сказал г-н Степанов и добавил, что ему предлагали написать заявление еще в пятницу, но он отказался.

Кроме того, он назвал указ об отстранении «очень странным» и считает, что этот документ не имеет ничего общего с законодательством.

«Появился указ об отстранении от должности. Очень странный документ, который, по моему убеждению и по убеждению юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины. Он выходит за рамки полномочий Президента, записанные в Конституции», — добавил Максим Степанов.

Отметим, что сегодня появился указ об отстранении Максима Степанова и назначении Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности главы Одесской ОГА.

Напомним: вчера источники «РБК-Украина» в Администрации Президента сообщили, что Порошенко принял решение уволить г-на Степанова. Ожидалось, что распоряжение могло быть опубликовано в среду после заседания Кабинета Министров, который подал бы соответствующее представление, так как Президент не может уволить главу ОГА без решения правительства.

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