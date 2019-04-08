Сегодня 08 апреля 2019 года, 16:23

Нацбанк закупает оборудование, чтобы минимизировать риск прослушки, – СМИ

Национальный банк Украины обеспокоился защитой конфиденциальной информации в своих стенах, пишет UBR. Чиновники экстренно закупают мощное портативное устройство, которое способно обнаружить работу прослушивающей аппаратуры. Объявление о проведении соответствующего аукциона они опубликовали на сайте Prozorro 5 апреля с.г.

Тянуть с проведением торгов чиновники не намерены: до 22 апреля соберут заявки от поставщиков, а 23-го числа проведут аукцион. Само устройство компания победитель должна будет поставить максимум в течение 30-дней на ул. Пуховскую, 7 в Киеве.

За комплект из продвинутого устройства Delta X 2000/6 Real-Time Advanced, и инфракрасного тепловизора монетарное ведомство готово заплатить до 522 тыс. грн. Причем в проекте договора прямо указывает, что плательщиком по соглашению выступает сам Нацбанк.

В задачи портативного сканера будут входить:

Обнаружение всех видов мобильных устройств негласного получения информации. Включая аналоговые, цифровые, работающие постоянно и периодически, передающие аудио или видео, с шифрованием или без него.

Находить подслушивающие устройства, использующие цифровые стандарты GSM, 3G, 4G / LTE, Bluetooth, Wi-Fi, DECT и т.д.

Выявлять скрытую передачу информации в электросети, по телефонным проводам, Ethernet, сигнализации и других кабелях, а также проверять инфракрасный диапазон с помощью многофункционального Зонда (поставляется в комплекте).

Работа в режиме мгновенного поиска, круглосуточной охраны, локализации и выявления GPS маяков.

Устройство должно обладать 20-50 раз большей чувствительностью по сравнению с радиочастотными детекторами и приемниками ближнего поля.