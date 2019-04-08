В.Зеленский обратился к правоохранителям за госохраной

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата государственной охраной. Об этом в ходе брифинга заявил советник главы МВД Иван Варченко.
Он напомнил, что до первого тура правоохранители охраняли девять кандидатов на пост главы государства.
«До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты. Сейчас по поводу такой охраны обратился штаб кандидата в президенты Зеленского», – сообщил советник.
Иван Варченко подчеркнул, что Национальная полиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты.
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