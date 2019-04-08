Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 08 апреля 2019 года, 16:23

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В.Зеленский обратился к правоохранителям за госохраной

08 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата государственной охраной. Об этом в ходе брифинга заявил советник главы МВД Иван Варченко.

Он напомнил, что до первого тура правоохранители охраняли девять кандидатов на пост главы государства.

«До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты. Сейчас по поводу такой охраны обратился штаб кандидата в президенты Зеленского», – сообщил советник.

Иван Варченко подчеркнул, что Национальная полиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1110) от 02/04/19 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 14 (1110)
Государство и юристы

Вывод за рамки

Отрасли практики

Пойти на принцип

РЕПОРТАЖ

Оправдательный разговор

Судебная практика

Болеутомляющее средство

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?

Положительно, я за здоровые отношения в коллективе.

Не думаю, что введение ответственности поспособствует борьбе с этой проблемой.

Не считаю моббинг чем-то глобальным и заслуживающим внимания.

А что это?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ PRAVOGARANTПРОВЕЛА РЕБРЕНДИНГ

ХІ Школа по хозяйственному праву и процессу

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом