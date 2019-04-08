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Сегодня 08 апреля 2019 года, 16:23

В.Зеленский обратился к правоохранителям за госохраной

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата государственной охраной. Об этом в ходе брифинга заявил советник главы МВД Иван Варченко.

Он напомнил, что до первого тура правоохранители охраняли девять кандидатов на пост главы государства.

«До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты. Сейчас по поводу такой охраны обратился штаб кандидата в президенты Зеленского», – сообщил советник.

Иван Варченко подчеркнул, что Национальная полиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты.