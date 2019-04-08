Сегодня 08 апреля 2019 года, 16:23

Игорь Коломойский заявил, что не хочет возвращения «ПриватБанка»

Экс-владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский рассчитывает на компенсацию от государства за национализацию банка. Об этом он заявил в интервью «Экономической правде».

Он считает, что его, как акционера «ПриватБанка», ограбили во время национализации. Именно это якобы является основной причиной судебных тяжб, которые ведут бывшие владельцы банка против государства.

«Я хочу для себя справедливости. Пусть мне скажут, правильно у меня забрали мое имущество или неправильно. Если его забрали неправильно, то мне положена за это компенсация. В том или ином виде», – сказал г-н Коломойский.

«Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе «ПриватБанк»? Пусть оставляют. Мне не нужен «ПриватБанк». Но там лежало 2 млрд долларов США капитала. Пусть вернут, и нет вопросов», – добавил он.

Г-н Коломойский считает, что акционеров банка ограбили, и назвал тех, кто, по его мнению, это сделал: президент Петр Порошенко, экс-глава Минфина Александр Данилюк, бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева и нынешний первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Экс-владелец заявил, что к национализации «подстрекал» Международный валютный фонд.

В интервью ВВС Игорь Коломойский заявил, что ждет компенсацию за «ПриватБанк» после выборов.

C декабря 2016 года Кабмин докапитализировал «ПриватБанк» гособлигациями на сумму 155,4 млрд грн, но в лучшем случае банк в 2022 году будет стоить от 40 млрд грн до 65 млрд грн.