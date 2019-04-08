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Судебная реформа, проведенная в Украине, соответствует стандартам Совета Европы – заключение СЕ

08 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Советом Европы протяжении 2017 - 2018 годов проведено исследование новых конкурсных процедур отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы.

«На протяжении 2016-2017годов в Украине был введен фундаментальную судебную реформу с целью изменения процедур отбора и назначения судей, и приведение этих процедур в соответствие со стандартами Совета Европы», – говорится в заключении Совета Европы, который был обнародован сегодня, 8 апреля 2019 года, на сайте СЕ. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

«Изменениями в законодательство учтено большое количество международных и европейских рекомендаций; изменения в целом соответствуют стандартам Совета Европы. Это позволило проводить конкурс в Верховный Суд в атмосфере чрезвычайно высокой публичности и прозрачности », - говорится в заключении европейских экспертов.

Реформа предусматривает «проведение качественных конкурсных процедур, направленных на отбор лучших кандидатов на должности судей в Украине».

Первый конкурс в Верховный Суд начался в ноябре 2016 и завершился в июле 2017 года, второй конкурс стартовал в августе 2018 и завершился в марте 2019 года. Сегодня в Верховном суде работает 118 новых судей, еще 78 человек стали победителями конкурса, который завершился в марте. Представление о 69 кандидатов уже внесены Президенту для назначения судьями ВС.

Новый Верховный Суд работает с декабря 2017 года, и на данный момент рассмотрел более 110 000 дел.

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