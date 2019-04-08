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Asters – среди лучших в мире юридических фирм по международному арбитражу по версии GAR 100 2019

Asters вошла в перечень лучших юридических фирм мира в сфере международного арбитража согласно недавно опубликованному рейтингу Global Arbitration Review – The GAR 100 (12th Edition), одного из самых авторитетных мировых независимых исследований лучших юридических фирм, специализирующихся на международном арбитраже.

GAR 100 рекомендует соуправляющего партнера Asters Алексея Дидковского и партнеров Светлану Чепурную и Ярослава Петрова. Соуправляющий партнер Сергей Свириба и партнер Маркиян Ключковский отмечаются этим исследованием одиннадцатый год подряд (начиная с 2009 года).

Согласно GAR 100 Asters – это украинская фирма, которая помогла выиграть арбитраж на сумму более миллиарда долларов США в иске против Российской Федерации о возмещении за утрату инвестиций в аннексированном Крыму, что является на данный момент наибольшей суммой возмещения по делам по восстановлению связанных с Крымом прав и интересов с помощью международного механизма защиты инвестиций.

GAR 100 – это авторитетный международный справочник, который отмечает лучшие юридические фирмы мира, которые специализируются в области международного арбитража. Основными критериями для включения в рейтинг GAR 100 являются репутация фирмы, важные проекты и значительный опыт работы.