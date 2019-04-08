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FinClub: два банка обвинили в финансировании «ДНР»

08 апреля 2019 года Источник:Finclub

Семья гражданина США и Нидерландов Куинна Лукаса Шансманна, погибшего в результате крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе, подала в США иск против MoneyGram, Western Union, российских госбанков Сбербанк и ВТБ.

Они обвинены в финансировании террористов так называемой ДНР в 2014 году, сообщает Лига.net со ссылкой на The Wall Street Journal.

Международная следственная группа утверждает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего российским вооруженным силам, а ракета запущена с территории, контролируемой «ДНР». Нидерланды считают Россию причастной к крушению самолета MH17.

Адвокаты родственников Шасманна, считают, что действия «ДНР» во время конфликта на Донбассе соответствуют определению терроризма. По их мнению, с помощью Сбербанка, ВТБ, MoneyGram и Western Union пророссийские сепаратисты получали деньги на покупку оружия.

«Через многочисленные веб-сайты «ДНР» и ее представители беззастенчиво рекламировали способы, которыми можно было пожертвовать средства на поддержку их усилий, в том числе переслав деньги на счета в Сбербанке и ВТБ или выпущенные ими карты», – настаивают истцы. Также, по их утверждению, подробно описывались способы перевода средств через MoneyGram и Western Union.

«ДНР» полагалась на сервисы и материальную поддержку ответчиков, чтобы получить деньги, необходимые ей для закупки оружия, боеприпасов и других средств насилия, которые «ДНР» использовала для устрашения и запугивания украинского правительства и гражданского населения, а также захвата территорий, включая ту, с которой террористы «ДНР» выпустила ракету, сбившую самолет MH17», – говорится в иске.

Истцы отмечают также, что в июле и сентябре 2014-го США ввели санкции против «ВТБ» и «Сбербанка» «в попытке остановить поток финансовой помощи «ДНР» и связанным с ней сторонам».

Ключевые моменты заключаются в том, признает ли суд действия «ДНР» соответствующими определению терроризма, а сам конфликт на Донбассе – войной.

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